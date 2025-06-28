錼創深耕 MicroLED 技術

經濟日報／ 記者籃珮禎／台北報導

Micro LED廠錼創科技-KY創（6854）昨（27）日舉行股東會，董事長暨執行長李允立表示，今年擴大產品組合與客戶基礎，有望帶動營收強勁成長，看好智慧穿戴、擴增實境（AR）及車載顯示等高附加價值領域的業務新突破。

李允立指出，2025年營運重心聚焦開拓多元客戶。錼創將適度擴充Micro LED產能，深化技術服務模式，滿足客製化顯示解決方案需求。並評估在美國及中國大陸等地設立生產據點，優化供應鏈、降低成本。

展望未來，李允立表示，持續深耕MicroLED核心技術，預計推出多項創新產品。革命性的TantiumTM高電壓低電流新型晶片可望顯著提升顯示效能。

針對近期熱門的AI AR眼鏡，錼創開發0.18吋5644 PPI全彩超微型顯示器表現突出。李允立指出，這款顯示器完美契合AR光機的高解析、高亮、輕薄需求，獲客戶高度肯定，計畫於2025至2026年間量產。

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