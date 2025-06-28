德律：2025年營運大幅成長

輝達概念股、AOI檢測設備廠商德律（3030）昨（27）日召開線上法說會，財務長陳冠元提到，第3季AI伺服器應用需求仍強勁，接單活絡，全年仍預計較大幅度成長。觀察美國關稅議題，影響仍有限，也沒有美國設廠必要。

陳冠元提到，林口二期廠持續產能提升與智慧工廠應用展示，使用率已超過一半以上。公司加入輝達供應鏈，主要是機器人概念題材，提供視覺AI導入，將持續深耕輝達供應鏈。

德律目前傳統SMT電路板檢測營收仍占比達85%，已跨足半導體中後段檢測，營收占比10-15%。半導體製程先進封裝設備投入研發開發新品，部分新品今年已驗證通過，本季可認列營收。

德律也說，每年配息率除了2022年都在六成以上，公司目標穩定配息。

德律說明，較有利的事業營收占比從去年第4季83%，在今年前五月小降至約80%。競爭大的業務占比提升，主因大陸手機產線檢測2D AOI等需求提升。

德律5月營收超過9億元，主要是AI伺服器帶動為主，第3季可延續較強成長力道。

法人關注業外匯率影響，德律提到，匯率屬外部因素，以出口導向來看會有影響，新台幣今年4月以前呈現貶值，公司享受匯差利益，匯率近期反轉急升，也自然會有匯兌損失，公司避險方式包括降低美元部位，收到美元後即賣出，並洽談不同幣別交易，但重要的是提升產品競爭力與毛利率。