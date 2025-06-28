佳必琪2025年下半年業績將好轉

經濟日報／ 記者蕭君暉／台北報導
佳必琪董事長張舒眉。聯合報系資料照
佳必琪董事長張舒眉。聯合報系資料照

連接器業者佳必琪（6197）昨（27）日舉行法說會，人工智慧（AI）伺服器與GPU是推動今年業績成長主力產品；工廠自動化與電動車今年可望顯著成長。今年上半年銷售受到關稅的逆風衝擊，但隨著AI大廠輝達（NVIDIA）GB200等新產品陸續出貨，下半年業績可望獲得改善，今年將優於去年，再戰新高。

佳必琪上半年產品營收比重中，資料中心網通伺服器占比54%，智慧連結工業占比40%為主要兩大營收來源。

針對下半年展望，佳必琪表示，與上半年業績相比，最看好AI與GPU部門顯著成長，工廠自動化與電動車部門，也可望顯著成長。至於交換器與資料中心的線束部門，將小幅增長，整體來看，下半年優於上半年，今年將優於去年。

針對GB300的開發，佳必琪持續與客戶合作，系統廠已經有明確產品送樣與驗證，持續與客戶在開發新產品，與大廠同步合作，預期第4季到明年，新產品業績可望發酵。

佳必琪董事長張舒眉之前表示，過去消費性電子產品產能投入按部就班，但資料中心建設成線全球、多地同步進行，未來三到五年，基礎建設仍然龐大，五年之後會進入邊緣運算時代，也就是自駕車、機器人、醫療與智慧城市等應用。她指出，佳必琪今年資本支出將大於去年，用於擴產與技術升級，希望今年營運優於去年，其中，越南產能要提升30%，量產回到亞洲，美國先設立小規模生產線，評估擴大美國產能的可行性。

她說，GB200相關產品已經量產，之前主要出貨MGX平台（H100/H200），目前H系列還是有很大的量，因為只有輝達與四大CSP才會用GB200。

在匯率部分，她樂觀認為可以轉嫁，主要是客戶背景，如果客戶是四大CSP，重視的是如期交貨而不是價錢，而且CSP給的訂單很長，只擔心業者不能出貨。

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