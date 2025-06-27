百一法說會／打入台灣、義大利電信業者 下半年出貨

機上盒（STB）廠商百一（6152）27日舉行法說會，百一近年應客戶要求，拓展光纖寬頻及無線網路產品，並擴大電信客戶布局，總經理謝恆榮表示，百一電信寬頻及無線網路產品已經打入台灣最大電信及義大利電信業者，下半年出貨，可望推升貢獻營收。

此外，謝恆榮表示，百一是台灣首家取得Netflix Self-Serve資格的廠商，有助推廣業務，並積極推動邊緣AI終端產品，攜手晶錡微電子，搶進居家安全監控、零售互動等應用

百一今年前5個月累計營收為5.99億元，年減27.7%，今年第1季單季毛利率16%優於去年同期9%，營業損失改善，單季稅後淨損2,552萬元，較去年同期稅後淨潤3,686萬元虧損縮小，每股淨損0.15元。

謝恆榮認為，因應高速寬頻與數位內容普及，使用者除能享有傳統透過衛星、有線、無線廣播的影音服務內容外，也能經由連網享受更多樣化的串流影音內容，為百一帶來新的商業機會。

隨著客戶延伸業務需求，百一也投入寬頻及無線網路設備研發，在寬頻閘道器產品方面，謝恆榮表示，百一已取得國內最大電信商的GPON+WiFi機種訂單，更拿下義大利電信業者WiFi-7訂單，預計下半年開始出貨，貢獻營收，計劃開發下一階段的機種。

此外，百一已取得包括Google TV的資格與授權，是台灣首家取得Netflix Self-Serve資格的廠商，謝恆榮表示，對百一未來拓展相關的業務有很大的幫助。

近年OTT TV服務YouTube、Netflix、Disney+及Amazon Prime Video等，均整合Edge AI模組與IoT技術，實現AIoT並提供「真」智慧家庭服務，讓STB產品內容生態更完善，也延伸出更多的應用與邊緣AI終端需求。

百一表示，已以Google Android TV純IP或雙模STB為主力開發的產品。採用最新6nm製程晶片，實現低功耗高效能為目標，因應OTT聯網服務日趨盛行，搭配聯網設備，自行開發遠端用戶設備管理系統解決方案，提供業者遠端診斷除錯的機制減少派工維護的成本，並可進行遠端設備控制及管理。

百一表示，邊緣AI終端產品主要是採取機上盒與AISOM 模組整合，與晶錡微電子策略合作，由晶錡提供自研 AISOM（AI System on Module）模組，整合至百一現有STB平台，目標應用包含居家健康監控、安防分析、零售互動、智慧場域感測等。

此外，百一也跨向其他邊緣AI，除偵測跌倒、生命跡象追蹤與即時通訊功能；另一方面應用在現有語音總機助理，餐廳語音預約服務外，導入晶錡語音辨識與AI優化技術，強化語音導引、自動轉接與多語近音辨識能力。

百一目前相關的邊緣AI終端產品已做小量試產，目前正與策略客戶進行實機驗證。