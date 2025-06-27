金寶法說會／台幣強升釀災 總座：產品多以美金計價、影響毛利率

新台幣兌美元強勁升值，老牌電子大廠金寶（2312）27日召開第2季法說會，並由總經理陳威昌率隊，帶領財務長游千慧、永續長游乃溥親自分享最新的營運表現。面對外界關心「台幣強升」對公司是否有影響，總經理陳威昌則坦言，新台幣的升值確實會影響公司的毛利率，因為金寶的許多材料和產品都是以美金計價。雖然進料和出貨的美金計價可以部分避險升值的影響，但仍有當地生產基地的費用，包括製造成本和員工薪資等，在這些費用方面確實會受到影響。

陳威昌說明，金寶的許多材料和產品均以美金計價，因此當台幣升值時，「進料」和「出貨」雖然可以一定程度上對沖降低受到的影響。但仍有一部分的成本是以當地貨幣支付，包括製造費用和員工薪資等，這些費用不可避免的將會受到台幣升值而負擔大增。針對具體影響，他說，由於第2季財報尚未出爐、實際影響的幅度也仍需確認，不過許多經濟專家都有進行相關預測，而金寶與同行業其他公司受到的影響是相似的，並且團隊已開始制定應對策略並持續監控市場動態，以便及時調整策略。因此投資人不用太擔心。

針對下半年市場發展，陳威昌表示，目前觀察發現，客戶在下半年的表現相對保守，主要原因是市場不確定性。他指出，今年第1季確實有一些客戶提前拉了一些貨，不過在第2季就降回來了，因此上半年實際的拉貨表現，與過去幾年沒有太大的差異。此外，陳威昌透露，全球的稅務政策變化也影響了客戶的決策，事實上，美國川普給予為期90天的豁免期即將在7月到期，關稅政策的變化也將對未來市場情況產生極大的影響，而這也使得市場客戶，在訂單方面變得更加保守、謹慎。

針對消費型產品方面的發展，陳威昌表示，消費者的心態和消費習慣會受到稅務調整的影響，這也導致了業務表現趨於保守。不過目前客戶對金寶的滾動式預算並未進行調整，一切發展仍都在商談中，事實上，自四月份以來，業界忙於調整生產基地，尋找新的生產合作夥伴，這使得市場情緒變得更為保守。