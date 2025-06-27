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棄息？廣達最後一盤爆2502張賣單 除息前收285.5元

經濟日報／ 記者楊伶雯／台北即時報導
廣達。聯合報系資料照
廣達。聯合報系資料照

台股進入除權息旺，統計6月30日將有29家上市櫃公司除息， 包括AI指標公司廣達（2382），每股配發13元現金股利，27日股價以290元平盤開出後走低，棄息賣壓沈重，最後一盤更爆出2,502張成交量，再壓低1.5元股價， 終場收在最低的285.5元， 下跌4.5元， 跌幅1,55%。

廣達將在下周一除息，每股配發13元現金股利，股利金額達 502.14億元，普通股現金股利預計在7月24日發放；27日是參與除息的最後買進日， 但股價以平盤開出後走低，一路都是下跌的表現， 棄息賣壓沈重，最後一盤更是一口氣再拉1.5元的股價， 終場收在285.5元， 下跌4.5元， 除息表現引發市場關注。

廣達5月合併營收1,602.42億元，月增4.05%，年增58.19%，受惠輝達（NVIDIA）GB200 AI伺服器出貨放量，加上筆電出貨升溫，單月營收改寫歷史次高，且是歷來最旺5月；累計今年前5月營收7,999.25億元，年增74.82%，創同期新高。

廣達看好第2季筆電、AI伺服器動能同步強勁，輝達Blackwell平台的GB200機櫃加入出貨行列，預期第2季AI伺服器占整體伺服器營收的比重可望突破7成。

除息 廣達 台股

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