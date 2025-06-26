宏達電攜日商 攻沉浸式娛樂

宏達電（2498）昨（26）日宣布與日本電信與智慧場域ICT解決方案業者NTT Communications株式會社（NTT Com）簽署策略合作備忘錄，將攜手推動大場域沉浸式實景娛樂（ LBE）於日本地區的應用發展，開拓新一代沉浸式娛樂市場。

據悉，大場域沉浸式實景娛樂為近年於全球快速成長的沉浸式娛樂形式，結合XR技術與實體空間，廣泛應用於文化、娛樂、教育與觀光等多元場域。

簡單來說，觀眾僅需配戴XR頭戴裝置，即可享受結合實體與虛擬空間的沉浸式體驗；對場館方而言，只需設置輕量化設備便可快速導入，無須大規模改裝場域，即能靈活規劃多樣活動，提升場地使用效益與應用價值。

日本近年來積極興建大型體育與演唱會場館，但如何在非賽事或活動期間最大化運用場域資源，已成為場館經營者最重要的課題，而大場域沉浸式實景娛樂可解決這些痛點，並為地方經濟帶來正向影響。

宏達電指出，公司作為全球大場域實景娛樂技術的先驅，已於多個國家成功策劃多場沉浸式文化體驗展，展現XR技術於大空間的廣泛應用潛力，例如重現巴黎聖母院歷史風貌的《永恆聖母院》以及引領觀眾走入法國皇家園林的《凡爾賽：太陽王的失落花園》，再到於巴黎歌劇院登場的《La Magie Opéra 魔幻歌劇院》，皆廣獲國際媒體與觀展民眾的高度評價。

展望未來，宏達電強調，公司與NTT Com計畫深化合作，攜手更多日本國內動漫、遊戲等知名IP內容商、藝術文化場館營運方及地方政府，共同拓展沉浸式內容的規模與深度，藉此開拓大場域沉浸式實景娛樂市場商機，挹注公司營運成長。