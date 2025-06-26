貿聯2025年營運將雙位數成長

貿聯-KY（3665）昨（26）日宣布，集團投資40億元，位於台南的最先進技術中心正式開幕啟用。展望後市，貿聯看好今年接單狀況，預期全年業績將年增二位數百分比。

貿聯表示，台南廠以「精密連接技術中心」為定位，聚焦於半導體設備、航太衛星、極端環境特殊應用、醫療設備與軌道運輸等高端應用領域，並具備完整的精密加工、組裝與測試能力，為客戶提供新產品導入（NPI）、一站式電子製造服務（EMS）與客製化解決方案。

此外，貿聯台南廠內設有無塵室與符合IPC610 Class 3等級的特殊作業區，可進行光學元件封裝、半導體設備組裝，以及航太等高階產品製造。

貿聯強調，台南廠啟用不僅代表集團持續深耕台灣市場、擴展高階製造實力，更展現在先進製造與永續發展雙軌並進的承諾。

談到今年業績展望，貿聯董事長梁華哲說，維持原定預算與目標，對今年營運保持樂觀，目前尚未有上調目標的打算。從第1季財報及4、5月營收來看，預期全年將年增二位數百分比。同時，客戶拉貨力度明顯增強，尤其高效運算（HPC）的需求持續超出預期。

全球布局方面，梁華哲說，貿聯目前在亞洲16個廠、歐洲16個、北美六個廠，未來五至十年規劃考慮在北非設廠。目前北美與東南亞產能緊張，正積極擴展墨西哥、印尼、馬來西亞及新加坡的產能。中國大陸昆山廠因需求大，產能較為緊張。貿聯有足夠的在地生產體系，以反應效率。