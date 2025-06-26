華碩近兩天先暴漲再暴跌 除息秀今日登場慘陷貼息

華碩（2357）每股配發現金股利34元，除息參考價666元，26日早盤以665元開低，一度下探至633元，慘陷入貼息窘境；華碩在除息前2個交易日股價震盪劇烈，先是暴漲後暴跌，除息表現深受關注。

華碩在6月24日尾盤急拉，最後一盤爆出4,153張大量，由最後5分鐘撮合前的704元急拉到漲停價745元收盤，引來市場傳言紛紛；但是25日卻是急轉直下，直接下跌開低，以710元開出，盤中低點曾達699元，終場收在700元，下跌45元， 跌幅6.04%。

華碩除息前2個交易日股價波動劇烈，引發市場高度關注，26日除息，每股配發現金股利34元，早盤以665元開出，一度拉至666元，但在賣壓加重下，盤中下探633元，陷入貼息。

華碩受惠PC及伺服器業務動能強勁，5月合併營收632.2億元，為歷年最強5月、單月營收次高，月增12.4%，年增超過四成。展望後市，華碩先前預估，第2季PC業務營收季增25%至30%，零組件及伺服器業務季增10%。