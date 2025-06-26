華碩除息行情失靈 早盤跌24元貼息

電腦品牌廠華碩今天進行除息交易，每股配發現金股利34元，但近期捲入高股息ETF調整成分股議題，造成股價暴漲暴跌。今天華碩開低，早盤下探642元，下跌24元或3.6%，與大盤上漲近百點的走勢相左，暫時陷入貼息。

華碩24日尾盤股價從新台幣704元急拉至漲停745元，但25日大跌6.04%、收在700元，不少人解讀是因為復華台灣科技優息（00929）換股所引發。

對此，復華投信針對客戶發聲明澄清，成分股漲跌幅為市場供需結果，以及查24日共有6檔持有華碩的台股ETF（指數股票型基金）有申購情形。按申贖邏輯，若ETF有申購，經理單位應視基金水位，按規定對應買進指數成分股，不排除前述ETF買進華碩時亦影響其股價。

根據三大法人買賣超數據，外資25日賣超華碩7082張，投信反手買超3187張。