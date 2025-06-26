世芯、信驊 四檔強強滾

世芯-KY（3661）、信驊（5274）等千金股今年營運前景看佳，權證券商建議，可利用資金門檻較低的認購權證介入，以小金搏大利，參與相關個股走勢。

世芯-KY北美客戶對HPC與AI相關應用需求十分強勁，並積極導入N5、N3甚至N2等製程技術，目前世芯-KY已取得數個設計案，而在車用部分，大陸客戶ADAS產品（5奈米）已決定追加超出原先規劃的晶圓訂單，將於今年底進入量產。

市場關注度高的CSP客戶下一代3奈米專案已於第1季完成定案，明年第1季初可望開始量產。整體而言，預估今年營收年減13.9%，但在NRE業務貢獻增強，以及供應商的價格支持下，毛利率將改善至23.5%，預估每股純益（EPS）不減反增至82元。

2026年CSP客戶3奈米 AI ASIC（Trainium 3）將開始放量，推估總量達160~170萬顆水準，優於市場預估，而NRE業務則持續受惠HPC、AI應用，加上製程持續進步的兩大驅動力下維持強勁成長，2奈米專案也將持續挹注營收下，法人預估明年營收將年增達112.6%，至950.5億元。

信驊第1季EPS為23.45元，優於市場預期，法人估第2季營收將季增0~5%，超越財測，第3季營收再季增5~10%，其中，未來成長動能來自通用伺服器成長、AI伺服器對BMC使用密度倍增、伺服器模組化帶動單板內涵價值提高、資安帶動BMC升級周期縮短、更多CSP客戶採用Mini BMC晶片。

未來隨通用型伺服器持續成長，加上新款AI伺服器對BMC晶片使用密度倍增、伺服器模組化帶動單板內涵價值倍增，毛利率將落在64.5~66%間，法人估今、明年EPS將分別成長至89元、110.2元。

看好世芯-KY、信驊投資機會的投資人，可挑選價內外5%以內、有效天期120天以上的商品介入。