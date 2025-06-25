全民權證／創意 押價內外15%

經濟日報／ 記者盧宏奇整理

創意（3443）受惠加密貨幣業務審慎樂觀，加上兩家雲端服務供應商（CSP）案件可望提前於今年第4季開始挹注營收，中長期展望正向，近日外資開始逢低回補，緩解投信調節賣壓。

法人指出，加密貨幣業務為創意今年成長主旋律，推估有兩個案件進入量產階段，全年營收比重約三成，優於預期。

創意2026年成長動能來自三家CSP案件，但有兩家提前於今年第4季開始貢獻營收，分別屬於Turnkey 2、Turnkey 3，未來將持續投入先進製程研發，並倚重晶圓代工廠支持，法人評估公司與CSP合作聚焦Meta及微軟，用到創意IP及前端設計可能性較大。

權證發行商建議，可買進價內外15%內、距到期日90天以上相關權證，擴大獲利空間。（凱基證券提供）

（權證投資必有風險，本專區資訊僅供參考，並不構成邀約、招攬或其他任何建議與推薦，請讀者審慎操作。）

營收

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