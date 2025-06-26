期貨商論壇／匯率期 避險優選

經濟日報／ 記者周克威整理
美國6月消費者信心指數低於市場預期，凸顯民眾對美國提高進口關稅可能衝擊經濟的憂慮。（路透）
美國6月消費者信心指數低於市場預期，凸顯民眾對美國提高進口關稅可能衝擊經濟的憂慮。（路透）

美國6月消費者信心指數低於市場預期，凸顯民眾對美國提高進口關稅可能衝擊經濟的憂慮；聯準會主席鮑爾24日赴美國國會作證時，表示儘管當前尚未啟動降息，但若通膨放緩、就業市場惡化，不排除提前降息的可能性，使美國利差優勢縮小，降低投資美元資產的吸引力，美元指數因此走跌。

地緣政治方面，美國總統川普宣布以色列與伊朗已達成停火協議，中東兩大宿敵之間最大規模軍事衝突有望落幕，然而，美元經常在地緣政治衝突時成為全球避險資金的首選，一旦雙方停火、局勢緩和，避險需求消退，美元自然轉弱。

以技術面來看，美元指數短暫反彈到月線後，再次失守所有均線，且短線可能回測6月12日低點97.6，尚未出現明顯的止跌訊號，因此在站回月線之前，整體空方架構沒有改變。

美元指數是由美國貿易往來最重要的六大貨幣所組成，分別是歐元、日圓、英鎊、加幣、瑞典幣、瑞士法郎，因此投資人若持有日圓及美元商品，建議投資人可利用台灣期交所發行的美元兌日圓匯率期貨（XJF）來作為避險工具。

由於期貨交易為高槓桿的保證金交易，因此均有高度的投資風險，請投資人應衡量自我的投資能力適度作加減碼的動作，並且設定停損機制，以利有效控制投資風險。

（元富期貨提供）

期貨交易必有風險，本專區資訊僅供參考，並不構成邀約、招攬或其他任何建議與推薦，請讀者審慎為之。

美國 期貨交易

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