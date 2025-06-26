殭屍權證 可提前下市

為解決市場無交易的冷門權證問題，臺灣證券交易所昨（25）日董事會通過，如無流通在外發行單位、且最新履約價格或點數達到價內或價外百分之20以上等條件，得申請提前終止上市；新制適用於未來新發行權證，實施時間待報主管機關同意公告後上路。

券商分析，新制將有三大效益，首先，是釋放券商發行額度，未來可因應市況，機動調整產品組合，優化投資人可交易權證的條件；其二，是市場交易資源效率化，避免條件不佳的權證卡住券商頻寬，可釋出網路頻寬；其三，是提升權證商品交易量、周轉率，活絡權證市場。

證交所昨董事會通過增修「認購（售）權證上市審查準則」第9條之1、第11條及「營業細則」第43條之1，除上（下）限型權證外，發行人於發行計畫、銷售及上市公告中載明，如無流通在外發行單位、且最新履約價格或點數達到價內或價外百分之20以上等條件者，得申請其提前終止上市。

據了解，目前市場並無券商推出上（下）限型權證。

冷門權證又被稱為「殭屍權證」，通常交易量極低，但仍在市場掛牌。

冷門權證對市場有三大影響，包括：一、價格失真風險：因成交少，可能無法真實反映其理論價值，甚至出現價格太異常或被操縱。

二、投資人誤判風險：因新手投資人可能誤買，導致無法順利出場或遭遇損失。

三、市場信心受損風險：太多冷門權證可能讓投資人對整體權證市場產生疑慮。

對證券商來說也有三大風險；一是將產生造市成本增加，因發行人仍需提供報價與避險操作，占用發行額度及網路傳輸頻寬，增加維運成本；第二則是因資源配置效率低落，由於券商將資金與人力投入在無效商品上，可能影響其他更具潛力商品的開發與推廣；第三則是可能造成券商品牌形象受損。

證交所近年來已積極進行權證制度優化，例如提高發行門檻、縮短存續期間、強化資訊揭露等，目的就是希望讓權證市場更健康、更具吸引力。

如今再推出權證提前下市機制，對投資人、證券商、證交所可說是三贏策略。