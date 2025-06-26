就市論勢／光通訊、網通、散熱 看俏

經濟日報／ 第一金投信股票投資團隊

盤勢分析

以伊戰事在美國調停下暫時熄火，從各方釋出訊息來看，兩國均有談判意願，油價從高點回落至開戰前水準，緩解傳聞伊朗將封鎖荷姆茲海峽，可能引發能源危機的影響，利多消息激勵美股走揚，增添台股上攻信心，昨（25）日加權指數開高走高，再度站回年線關卡，尾盤資金挹注權值股台積電（2330）撐在填息價格上，終場加權指數上漲241點收22,430點，漲幅1.0%，成交金額約4,010億元。

台股自4月底部V型反轉向上，搭配量能助攻有望挑戰前高，外資連二日買超，累計買超648億元，投信也一路加碼，適逢第2季底，研判法人作帳行情將擔綱近期台股走勢主角。

投資建議

AI題材持續發酵，外銷訂單表現出色，投資機構看好今、明年整體台股獲利可望雙位數成長，由電子股領銜衝刺，其中光通訊、ABF載板、散熱及網通增長速度較快。

此外，傳出美國擬撤銷中國使用美國晶片技術豁免權，如此事成真，對南韓記憶體兩強三星及SK海力士衝擊較大，相對而言，台灣IC晶圓代工及記憶體產業短期反而有機會受益，在傳統產業出口增長緩慢，金融受到匯損影響衝擊獲利的環境下，預料電子產業將持續引領台股成長動能。

美國 台股獲利

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