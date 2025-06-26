強勢創高股 多頭悍將

以伊戰事在美國調停下暫時熄火，從各方釋出訊息來看，兩國均有談判意願，油價從高點回落至開戰前水準，緩解傳聞伊朗將封鎖荷姆茲海峽，可能引發能源危機的影響，利多消息激勵美股走揚，增添台股上攻信心，昨（25）日加權指數開高走高，再度站回年線關卡，尾盤資金挹注權值股台積電（2330）撐在填息價格上，終場加權指數上漲241點收22,430點，漲幅1.0%，成交金額約4,010億元。

2025-06-26 00:24