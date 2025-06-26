裕慶拓展歐洲、東南亞業務
裕慶-KY（6957）昨（25）日指出，今年為裕慶全球化業務布局元年，第1季成功打開中國地區市場業務，當前積極拓展歐洲、東南亞區域業務契機，旗下印尼泗水新廠進度符合預期，預計下半年投入生產行列。
裕慶昨股東會通過配發13.16元現金股利，配發率達92.04%，連三年股息配發率達七成，以昨天收盤價162.5元計算，現金殖利率8.1%。另外，股東會也完成董事全面改選，廖昭宜獲選續任董事長。
裕慶去年合併營收40.14億元、年增3.8%，創新高，稅後純益7.47億元，由於上市股本膨脹，每股稅後純益14.3元，繳出歷年次高水準。
裕慶實施買回庫藏股，於5月14日至6月10日共買回自家股票684張，平均每股買回價格為175.52元，因此決議2024年配發每股13.16217709元現金股利，配息率達92.04%。
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