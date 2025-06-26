億豐增資墨國子公司1.6億

億豐工業（8464）股東常會昨（25）日通過配發14.5元現金股利，配發率61.5%；董事會隨後並通過，對100%持有的墨西哥子公司，擬再增加投資550萬美元（約新台幣1.6億元），累計總投資金額達1.5億餘美元，以擴大集團生產基地的營運規模。

億豐去年合併營收295.35億元，毛利率57.24%，年增1.76個百分點，稅後純益69.03億元、年增25.8%，獲利創歷史新高，每股稅後純益達23.56元，配息14.5元也創新高，依昨天收盤價401元計算，現金殖利率3.61%。

億豐指出，集團深耕安全與便利的窗簾，憑藉領先業界的無拉繩窗簾升降系統，與前瞻布局的大規模無拉繩生產優勢，在去年第4季窗簾市場低迷之際，依然穩步擴大在北美客製窗簾市場的占有率。同時，隨著墨西哥營運持續提升效益。