億豐增資墨國子公司1.6億

經濟日報／ 記者宋健生／台中報導

億豐工業（8464）股東常會昨（25）日通過配發14.5元現金股利，配發率61.5%；董事會隨後並通過，對100%持有的墨西哥子公司，擬再增加投資550萬美元（約新台幣1.6億元），累計總投資金額達1.5億餘美元，以擴大集團生產基地的營運規模。

億豐去年合併營收295.35億元，毛利率57.24%，年增1.76個百分點，稅後純益69.03億元、年增25.8%，獲利創歷史新高，每股稅後純益達23.56元，配息14.5元也創新高，依昨天收盤價401元計算，現金殖利率3.61%。

億豐指出，集團深耕安全與便利的窗簾，憑藉領先業界的無拉繩窗簾升降系統，與前瞻布局的大規模無拉繩生產優勢，在去年第4季窗簾市場低迷之際，依然穩步擴大在北美客製窗簾市場的占有率。同時，隨著墨西哥營運持續提升效益。

億豐

延伸閱讀

天氣熱、存放化學品 竹北工業大樓狂燒10小時才撲滅

黑到很嚇人…1隻墨西哥黑王蛇蹓出被拾獲

文化與身份焦慮：墨西哥國旗在美國洛杉磯抗爭中的象徵意義？

蚊子不光愛躲積水和雜物！收納達人揭家裡意想不到的「招蚊陷阱」

相關新聞

鴻華推新車 業績來電

鴻華先進（2258）昨（25）日舉行法說會，發言人王理巍表示，第二款乘用車Model B將在第4季上市，北美版的Mode...

億豐增資墨國子公司1.6億

億豐工業（8464）股東常會昨（25）日通過配發14.5元現金股利，配發率61.5%；董事會隨後並通過，對100%持有的...

台船在手合約逾2,000億

台船（2208）昨（25）日舉行股東會，該公司指出，目前手持訂單合約金額逾2,000億元，尚待執行金額約1,400億元，...

裕慶拓展歐洲、東南亞業務

裕慶-KY（6957）昨（25）日指出，今年為裕慶全球化業務布局元年，第1季成功打開中國地區市場業務，當前積極拓展歐洲、...

美利達 業績迎新動能

自行車大廠美利達（9914）昨（25）日表示，揮別去年歐美庫存調整階段，今年歐洲各國市場的自行車銷售陸續恢復成長，美國也...

愛之味董座 陳冠翰續任

愛之味（1217）昨（25）日股東會並進行董事改選，新一屆的董事共計六董三獨董，其中，由董事長陳冠翰續任董座；原總經理陳...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。