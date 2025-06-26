美利達 業績迎新動能

自行車大廠美利達（9914）昨（25）日表示，揮別去年歐美庫存調整階段，今年歐洲各國市場的自行車銷售陸續恢復成長，美國也有不錯表現，今年可望迎新動能。

美利達昨日股東會，該公司表示，即使去年因業外因素導致全年虧損，但在本業穩健成長下，對未來自行車市場前景仍具信心，股東會通過每股配發現金股利4元。

美利達表示，美國雖有關稅政策不確定影響，但新車種的銷售仍有不錯的表現；整體而言，歐美市場逐步回溫，若舊庫存持續有效消化，對未來的營運不看淡。

美利達表示，過去一年，歐美市場仍處於庫存調整階段，整體銷售壓力較大。2025年進入旺季後，美利達子公司於歐洲各國市場的自行車銷售陸續恢復成長。美國雖有關稅政策不確定影響，但新車種的銷售仍有不錯的表現；整體而言，歐美市場逐步回溫，若舊庫存持續有效消化，將有助於帶動後續新的需求動能。

自行車產業的發展受到各方矚目，周一巨大股東會強調市場變數仍多，整體庫存水位已低，但消費需求尚待恢復。美利達則表示，歐美市場需求回溫，過去一年歐美市場處於庫存調整階段，子公司在歐洲的銷售恢復成長。

美利達2024年本業毛利率持穩，營收296.33億元，年成長8.7%。在銷售逐步回溫下，本業營業淨利達30.33億元。由於認列業外的轉投資公司提列遞延所得稅資產減損以及通路商譽減損的損失，業外損失高於本業獲利，因此稅後虧損7.66億元，每股稅後淨損2.34元。今年第1季稅後純益4.19億元，每股純益（EPS）1.4元。