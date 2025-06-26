神盾：2026年一定賺錢
IC設計廠神盾（6462）昨（25）日召開股東會，董事長羅森洲表示，公司近年布局多項轉投資，矽智財（IP）與特殊應用IC（ASIC）設計服務明年將有爆發性成長，隨今年虧損可望收斂，「明年一定賺錢」。
神盾今年累計前五月合併營收17.93億元，年增8%，首季每股淨損2.57元，連續16季虧損。
神盾近年布局轉型從原本IC設計領域，延伸到IP與ASIC設計服務，業績連兩年都有雙位數百分比成長。羅森洲表示，今年業績將持續增長，旗下安國下半年營運有望大幅度增長。
同時，神盾之前併購IP業者乾瞻，規劃9月送件興櫃，之後送件上櫃審查，若順利，最快於明年第2季上櫃，成為神盾集團另一家小金雞。羅森洲透露，乾瞻去年營收約4億多元，淨利率超過五成，員工人數約70人。
神盾在這幾年陸續培養集團內小金雞，並擴展產品線，該公司並與安謀（Arm）進行授權合作，規劃採用3奈米製程打造Arm架構最新CSS V3伺服器CPU。羅森洲表示，前述晶片預計延遲到明年首季設計定案，明年底時將有工程樣本。
另外，神盾集團也正開發車用IO晶片，羅森洲看好市場潛力大，也可適用於無人機、機器人等領域，採6奈米製程打造，預計明年將有工程樣本，與客戶有多元形式合作。
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