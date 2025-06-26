佳能2025年下半年審慎樂觀

經濟日報／ 記者劉芳妙／台北報導

佳能（2374）昨（25）日舉行股東會，全面改選董事，公司表示，下半年營運審慎樂觀，預期較上半年成長。因應國際情勢，目前仍積極與客戶及供應鏈合作，力拚2025年獲利高於2024年。

佳能預期，本季因美國關稅寬限期助力，營收成長高於首季及去年同期，惟新台幣升值恐影響單季獲利。

佳能前五月營收29.44億元，年增30.7%。佳能表示，目前仍積極與客戶談2026年訂單，但因近期國際情勢波動大，短期暫無法釋出營收展望。

佳能昨天股東會全面改選董事，新任董事為章孝祺、董俊仁、董俊毅、胡湘麒、江淑貞，獨立董事為陳建宏、黃志成、趙小偉、黃國倫。佳能昨天同時公告董事長異動，惟新任董事長待近期董事會推選。

外界預期，原任董事長曾明仁退休後，新任董事長職務不排除由現任總經理章孝祺升任。佳能昨天股價收53.6元，下滑0.4元，外資法人連三日買超。

董事長 佳能

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