維熹看展望 拚穩健增長
連接線廠維熹（3501）昨（25）日召開股東會，公司預期今年業績穩健增長，成長主力是電動車與冷凍櫃兩大產業；低軌衛星方面，由於去年基期偏高，今年採取審慎態度。
因應地緣政治風險，已強化南港廠、彰化廠、越南廠與美國廠，未來非中國大陸產能占比將降至三成。
電動車業務方面，維熹發言人游嘉德表示，受惠德系客戶出貨強勁，5月電動車線束出貨金額已成為推升今年營運成長的主力；至於美系電動車客戶去年第2季至第3季完成公母接頭相容性調整後，去年第4季啟動新一輪認證測試，今年第2季起出貨，預期全年電動車部門表現可望較去年成長。
冷凍貨櫃產品方面，今年訂單能見度相當好，過去主要出貨美系空調大廠，目前新增一家新客戶，拉貨強勁。
至於低軌衛星，去年特定客戶於第2季至第3季大量拉貨，導致庫存水位較高，今年仍處去化庫存階段，現在動能雖較去年第4季回升，仍未恢復去年高峰水準。
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