愛爾達調漲 OTT TV 月費

經濟日報／ 記者黃晶琳／台北報導

愛爾達-創（8487）昨（25）日參加證交所舉辦創新板法說會，執行長陳怡君宣布，調高旗下ELTA.tv OTT TV平均月費，從166元調漲至199元，漲幅近兩成，預計下半年生效。

OTT TV競爭激烈，價格不容易調整，僅國際OTT TV平台Netflix業者「勇於」調整價格。愛爾達此次開國內OTT TV業者漲價第一槍。

陳怡君強調，此次調整價格不只是價格的變化，而是升級國際三大賽事內容與觀看體驗的起點，每天只要多花1元，就能完整享受WBC經典戰役、FIFA世界對決與亞運榮耀瞬間，一起站上全球體育的第一排。

陳怡君說，愛爾達近年持續引進國內外賽事，現場直播累積時數從過去每年6,000小時，去年來到1.2萬小時，今年預計達1.5萬小時，明年要突破2萬小時。

除此之外，不僅是賽事授權增加，還有製播人事成本等，此次調整價格目的是為了永續的為熱愛各種賽事的觀眾，持續轉播更精彩的賽事。

法說會 創新板 OTT

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