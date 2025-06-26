新漢攻機器人 火力全開

工業電腦大廠新漢（8234）昨（25）日舉行股東會，董事長林茂昌指出，正與輝達（NVIDIA）緊密合作，全力搶攻機器人商機，明年相關營收將顯著成長，看好未來人形機器人產業巨大成長性，林茂昌豪氣喊出：「新漢要當機器人產業的聯發科。」

新漢機器人布局主要透過子公司創博。林茂昌表示，新漢與輝達合作，在今年法國巴黎GTC上展示專門給機器人的AI套件，具有AI、安全性、運動控制三位一體的特點。

新漢提供客戶機器人完整套件，如運動控制、功能安全控制，以及整合輝達的AI套件等，面向客戶為全球市場。

林茂昌說，今年是創博全力開發業務的時期，預期業績將雙位數成長，2026年營收將顯著成長。

他強調，人形機器人有望是未來最大市場，但仍需時間發酵，但機器人其實就是邊緣AI的應用之一，而新漢要當「機器人產業的聯發科」。

新漢前五月營收26.43億元，年增37.3%，林茂昌預期，本季營收將優於去年同期，可望年增雙位數百分比，惟新台幣急升也會衝擊獲利。

林茂昌指出，7月有美國關稅不確定性因素，下半年營運難預測，2025全年營收仍維持優於去年的目標，主因AI需求帶動下，使得整體產業需求向上，尤其對新漢邊緣AI業務有很大幫助。

中東訂單方面，林茂昌透露，現階段還無法出貨到以色列，因此造成部分訂單遞延，不過，中東變數瞬息萬變，一旦以色列機場開放，新漢可以馬上出貨。

新漢2024年營收54.21億元，稅後純益8,489萬元，營收、獲利皆較前一年衰退，每股純益0.6元，昨天股東會通過配發現金股利0.6元等議案。新漢昨天股價漲0.8元、收78.3元。