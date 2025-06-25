錼創實施庫藏股 擬斥資最高2.22億元、買回1,000張
Micro LED廠商錼創科技-KY創（6854）25日公告董事會決議，為激勵員工並提升向心力，將自6月26日起至8月25日止，於集中交易市場買回庫藏股。此次預計買回自家股票1,000張，占公司已發行股份總數約0.85%。
根據公告，錼創此次庫藏股買回區間價格訂在每股125元至222元之間，若公司股價低於區間價格下限，仍將繼續買回。以預計買回數量1,000張計算，最高將斥資約新台幣2.22億元。
錼創25日股價上漲15.5元或9.51%，以178.5元作收。錼創5月營收5,081萬，月減3.75%，年減44.99%。累計今年前五月營收4.03億元，年增7.15%，為同期歷史新高紀錄。
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