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弘憶股股東會／今年業績挑戰衝上200億元大關創新高

經濟日報／ 記者鐘惠玲／即時報導

半導體通路商弘憶股（3312）於25日舉行股東會，該公司董事長葉佳紋表示，過往較專注於大中華區市場開發，今年希望拓展海外市場，目標是今年在大中華市場以外的新客戶數，能增加10至20家有效客戶。法人估計，該公司今年業績有望挑戰200億元大關，衝向歷史新高。

弘憶股累計前五月合併營收為93.95億元，年增31.2％，首季每股純益為1.05元。

葉佳紋指出，今年半導體電子通路市場仍處在地緣政治影響與供應鏈重組的挑戰，及市場需求不確定的情況下，需要透過靈活的營運策略，確保供應鏈穩定並提升市場競爭力。該公司將在營運上維持健康庫存水位，並強化風險管理，確保產品質量與交貨流程，同時提高備貨及出貨的靈活性。

同時，弘憶股也提到，隨著全球半導體產業持續成長，AI、5G、電動車、物聯綱與HPC等技術發展帶動市場需求。而半導體通路商在供應鏈中扮演關鍵角色，未來將透過供應鏈優化、數位轉型、產品線拓展及全球市場布局，積極開拓台灣、東南亞、印度，特別是大陸市場，協助客戶加速產品開發時程，以強化競爭力並實現長期成長。

董事長 股東會 半導體

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