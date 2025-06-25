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佳能股東會／下半年營運成長仍樂觀 力拚今年獲利優於去年

經濟日報／ 記者劉芳妙／台北即時報導

佳能（2374）25日舉行股東常會，佳能表示，下半年營運成長預期仍積極樂觀，但歸因於國際情勢不確定性，經營團隊以好中帶保守的謹慎態度，與客戶及供應鏈密切接觸合作，希望能因應國際情勢，力拚2025年獲利高於2024年。

佳能今天股東會同時全面改選董事，新任董事為章孝祺、董俊仁、董俊毅、胡湘麒、江淑貞，獨立董事為陳建宏、黃志成、趙小偉、黃國倫。

會中同時通過佳能企業去年度股利案，包括每千股配現金600元及盈餘轉增資配股120股，合計1.8元股利，預計盈餘轉增資發行新股後，佳能資本額將由28.75億增加至32.24億。

佳能表示，今年第1季每股純益0.3元，第2季因美國關稅寬限出貨期助力，營收成長高於第1季及去年同期，但新台幣升值影響第2季獲利。下半年的營運成長預期仍積極樂觀，但歸因於國際情勢的不確定性，經營團隊以好中帶保守的謹慎態度，與客戶及供應鏈密切接觸合作，希望能因應國際情勢，力拚2025年獲利能高於2024年。

佳能表示，目前仍積極與客戶談2026年訂單，但因近期國際情勢波動大，短期內暫無法釋出營收展望。

董事 佳能

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