日月光股東會／吳田玉：擴張馬來西亞 搶攻車電與機器人封裝

由於台灣晶片市占高，國際客戶為分散風險，興起「非中國、非台灣（NCNT）」布局需求。面對趨勢，日月光投控（3711）營運長吳田玉25日於股東會表示，公司已擴大馬來西亞檳城投資，鎖定車用、消費與機器人晶片封裝，建立台灣外第二戰場。

吳田玉指出，近年來國際大客戶對晶片封測在地化與風險分散的需求日益明確，許多客戶基於政治與地緣考量，傾向選擇NCNT地區作為替代方案。他直言，這現象雖是一項挑戰，但同時也是台灣業者布局海外的新契機。他表示，日月光選擇在馬來西亞檳城擴大投資，即是基於客戶避險需求所做出的長線戰略規劃。

吳田玉強調，日月光在馬來西亞的投資不只是產能轉移，而是全球供應策略的延伸。「美國布局鎖定高階製程，馬來西亞則負責中低階應用」，強調雙軸戰略的布局。

馬來西亞檳城已有英飛凌、意法半導體、亞德諾半導體、美光等數百家國際半導體公司深耕20至30年，是日月光導入汽車與機器人晶片封裝的理想場域。吳田玉指出，面對AI與車電結合的新趨勢，日月光需提前卡位。

他並鼓勵台灣產業界以信心看待海外擴張，「這不是產業撤出，而是實力的延伸與版圖的拓展」，未來也希望透過此舉，讓更多台灣人才走向國際，強化整體產業鏈的全球競爭力。