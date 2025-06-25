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維熹股東會／今年穩健成長 電動車與冷凍貨櫃是成長主力
連接線廠維熹（3501）25日召開股東會，今年業績穩健增長，推升業績成長主力是電動車與冷凍櫃兩大產業，至於低軌衛星由於去年基期偏高，今年採取審慎態度，同時，為了應付地緣政治風險，已經布局南港廠、彰化廠、越南廠與美國廠，未來非中國大陸產能占比將達三成。
在電動車方面，維熹發言人游嘉德表示，受惠德系客戶出貨強勁，5月電動車線束的出貨金額，已成為推升今年營運成長的主力；至於美系電動車客戶去年第2季至第3季完成公母接頭相容性調整後，去年第4季啟動新一輪認證測試，今年第2季起出貨，預期全年電動車部門表現，可望較去年明顯成長。
冷凍貨櫃產品方面，他說，今年訂單能見度也相當好，過去主要出貨美系空調大廠，目前新增一家新客戶，拉貨強勁，甚至已出現訂單「溢出」情況，市場需求回升速度較想像中快，推估今年冷凍貨櫃營收也將優於去年。
至於低軌道衛星，他說，去年特定客戶於第2季至第3季大量拉貨，導致庫存水位較高，今年仍處於去化庫存階段，現在的動能已較去年第4季回升，仍未恢復至去年高峰水準。加上台系與陸系兩大EMS廠切入低軌衛星產業供應鏈，競爭加劇，因此，審慎看待。
產能方面，維熹南港廠、越南廠、彰化廠都在擴產，今年都會完成，預估到明年，中國大陸占比降至七成，非中國大陸提高到三成。
至於美國方面，維熹在美國威斯康新州（兩個工廠）、印第安納州（一個倉庫）、肯塔基州（一個工廠，一塊地），以及德州達拉斯等都有據點，未來美國的產能將集中在達拉斯發展。
匯率方面，第2季以來新台幣明顯升值，對收美元為主的零組件業者帶來壓力，若新台幣升值1元，將影響維熹匯兌約新台幣4,000萬元至5,000萬元，但全年營收仍看好將優於2024年。
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