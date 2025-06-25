快訊

美國情資打臉川普？評估報告伊朗「核設施沒被摧毀」

這個月不是平靜期！農曆六月12生肖運勢全翻轉 你準備好了嗎？

浪貓「把電線當鋼索走」加速狂奔 直擊片瘋傳專家揪亮點：這不是貓

AI PC 熱潮升溫！緯創爆量領漲 華碩配息倒數震盪加劇

經濟日報／ 記者李慧蘭／台北即時報導

輝達股東會倒數計時，台積電（2330）25日順利填息達陣，激勵台股反攻年線，AI相關題材持續發燒，AI PC概念族群多頭氣勢也同步升溫。

其中，緯創（3231）受惠於聯想攜手聯發科（2454）推出新一代Chromebook Plus 14，AI應用話題點火買氣，盤中爆出逾11萬張大量，一舉衝上台股單日成交量第三名，股價同步勁揚，刷新逾14個月波段新高，也帶動欣興（3037）、仁寶（2324）、廣達（2382）、英業達（2356）、微星（2377）、技嘉（2376）、祥碩（5269）、聯發科、日月光投控（3711）等連袂上漲。

隨著Google積極推動生成式AI Gemini應用，聯想攜手聯發科推出最新一代Chromebook Plus 14，搭載MediaTek Kompanio Ultra處理器，具備強大AI運算能力與多項專屬AI軟體功能，成為AI PC市場的新亮點。此舉不僅帶動聯發科業績成長，法人看好仁寶、緯創等代工廠因與聯想合作緊密，出貨動能同步提升，預期在AI PC熱潮中開拓新商機，持續推升相關供應鏈表現。

相較之下，華碩（2357）股價近期呈現劇烈震盪態勢。24日尾盤出現神秘買盤強力敲進，成交量爆增，最後一盤成交高達4,153張，推升股價由704元直拉至漲停價745元作收，刷新自1998年4月以來的新高紀錄，掀起市場熱議。不過，25日開盤華碩股價急轉直下，開低直接跌約4.7%至710元，盤中跌幅進一步擴大至超過5.5%，多次回測700元與5日線關卡，籌碼與技術面後續走勢成為市場焦點。

法人數據顯示，投信於24日積極買超7,060張，買盤力道強勁。市場分析指出，華碩113年每股配息高達34元，吸引多檔高息ETF提前卡位，尤其資產規模逾1,600億元的復華台灣科技優息ETF（00929）預計於26日公告最新成分股調整名單，市場普遍預期華碩將納入該指數成分股。

整體而言，華碩股價在高股息題材與法人買盤推動下短線強勢反彈，但震盪加劇，投資人仍需留意後續走勢。

華碩 AI

延伸閱讀

00929「大哥進場拉」誰已卡位吃華碩（2357）股息豆腐？00939、00900或00961

再加碼1張緯創！直雲曝自己「ALL IN不留現金」：沒有利空就要強力做多

幫華碩（2357）股價封神還是當盤子？00929砸54億拉漲停掀網戰

聯發科攜手聯想 仁寶、緯創出貨喊衝

相關新聞

AI PC 熱潮升溫！緯創爆量領漲 華碩配息倒數震盪加劇

輝達股東會倒數計時，台積電（2330）25日順利填息達陣，激勵台股反攻年線，AI相關題材持續發燒，AI PC概念族群多頭...

鴻海日 K 連三紅上攻半年線 大摩看好三大業務推升獲利續航

鴻海（2317）目前日K連三紅，上檔將挑展半年線。摩根士丹利（大摩）證券最新報告指出，鴻海AI伺服器機櫃出貨全年將加速、...

輝達股東會倒數！台積電填息達陣 AI 股搶漲熱場

AI晶片霸主輝達（NVIDIA）即將於台灣時間6月26日凌晨召開2025年度股東大會，市場高度關注其AI生態鏈布局與最新...

等了10天！台積電完成填息 171萬股民壓力稍解

晶圓代工龍頭台積電（2330）25日股價表現轉強，開盤以1,060元開出，盤中最高來到1,065元，順利完成填息。自6月...

台積電衝上1065元 歷經10個交易日填息達陣

台積電（2330）24日獲外資擴大買超逾1.1萬張，加上昨夜ADR大漲4.7%，25日股價開高10元、報1060元，並快...

華碩神祕買盤進場 創天價

台股昨（24）日回神飆漲，品牌大廠華碩（2357）最後一盤神祕買盤進場，爆出4,153張巨量，由最後五分鐘撮合前的704...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。