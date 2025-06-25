AI PC 熱潮升溫！緯創爆量領漲 華碩配息倒數震盪加劇

輝達股東會倒數計時，台積電（2330）25日順利填息達陣，激勵台股反攻年線，AI相關題材持續發燒，AI PC概念族群多頭氣勢也同步升溫。

其中，緯創（3231）受惠於聯想攜手聯發科（2454）推出新一代Chromebook Plus 14，AI應用話題點火買氣，盤中爆出逾11萬張大量，一舉衝上台股單日成交量第三名，股價同步勁揚，刷新逾14個月波段新高，也帶動欣興（3037）、仁寶（2324）、廣達（2382）、英業達（2356）、微星（2377）、技嘉（2376）、祥碩（5269）、聯發科、日月光投控（3711）等連袂上漲。

隨著Google積極推動生成式AI Gemini應用，聯想攜手聯發科推出最新一代Chromebook Plus 14，搭載MediaTek Kompanio Ultra處理器，具備強大AI運算能力與多項專屬AI軟體功能，成為AI PC市場的新亮點。此舉不僅帶動聯發科業績成長，法人看好仁寶、緯創等代工廠因與聯想合作緊密，出貨動能同步提升，預期在AI PC熱潮中開拓新商機，持續推升相關供應鏈表現。

相較之下，華碩（2357）股價近期呈現劇烈震盪態勢。24日尾盤出現神秘買盤強力敲進，成交量爆增，最後一盤成交高達4,153張，推升股價由704元直拉至漲停價745元作收，刷新自1998年4月以來的新高紀錄，掀起市場熱議。不過，25日開盤華碩股價急轉直下，開低直接跌約4.7%至710元，盤中跌幅進一步擴大至超過5.5%，多次回測700元與5日線關卡，籌碼與技術面後續走勢成為市場焦點。

法人數據顯示，投信於24日積極買超7,060張，買盤力道強勁。市場分析指出，華碩113年每股配息高達34元，吸引多檔高息ETF提前卡位，尤其資產規模逾1,600億元的復華台灣科技優息ETF（00929）預計於26日公告最新成分股調整名單，市場普遍預期華碩將納入該指數成分股。

整體而言，華碩股價在高股息題材與法人買盤推動下短線強勢反彈，但震盪加劇，投資人仍需留意後續走勢。