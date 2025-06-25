等了10天！台積電完成填息 171萬股民壓力稍解

晶圓代工龍頭台積電（2330）25日股價表現轉強，開盤以1,060元開出，盤中最高來到1,065元，順利完成填息。自6月12日除息以來，歷經10個交易日，終於回補4.5元的現金股利價差，反映在觀望氣氛中仍有資金回流支撐股價，填息腳步雖緩但仍告達陣。

回顧除息日12日，台積電配發2024年第4季每股現金股利4.5元，參考價為1,060元。但當天開盤即貼息，以1,055元開出，盤中最低下探至1,045元，打破過去「當日填息」甚至「秒填息」的紀錄，也使這次成為台積電近年少見未即時填息的一次。

如今經過10個交易日才順利完成填息，雖未如過往迅速填息，但仍顯示在資金回穩、基本面支撐下，股價具一定支撐力道。法人表示，台積電中長期仍受惠於AI、高效能運算與先進封裝需求，但短線市場信心仍偏保守，後續表現有待觀察整體資金動能與國際股市變化。