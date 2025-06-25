快訊

立委陳瑩罷免案遭告發偽造連署 北檢約談國民黨中央黨部組發會黨工

美元走弱 台幣升破29.5關卡 最高29.38升幅冠亞幣

平價親民摺疊手機來了！三星被爆Galaxy Z Flip FE亮相7月發表會

等了10天！台積電完成填息 171萬股民壓力稍解

經濟日報／ 記者朱子呈/台北即時報導

晶圓代工龍頭台積電（2330）25日股價表現轉強，開盤以1,060元開出，盤中最高來到1,065元，順利完成填息。自6月12日除息以來，歷經10個交易日，終於回補4.5元的現金股利價差，反映在觀望氣氛中仍有資金回流支撐股價，填息腳步雖緩但仍告達陣。

回顧除息日12日，台積電配發2024年第4季每股現金股利4.5元，參考價為1,060元。但當天開盤即貼息，以1,055元開出，盤中最低下探至1,045元，打破過去「當日填息」甚至「秒填息」的紀錄，也使這次成為台積電近年少見未即時填息的一次。

如今經過10個交易日才順利完成填息，雖未如過往迅速填息，但仍顯示在資金回穩、基本面支撐下，股價具一定支撐力道。法人表示，台積電中長期仍受惠於AI、高效能運算與先進封裝需求，但短線市場信心仍偏保守，後續表現有待觀察整體資金動能與國際股市變化。

除息 台積電

延伸閱讀

台積電衝上1065元 歷經10個交易日填息達陣

台積電晶圓代工2.0市占 創新高

台積電2奈米協力廠動起來

台積電先進製程大發威 今年拿下手機處理器代工87%份額

相關新聞

等了10天！台積電完成填息 171萬股民壓力稍解

晶圓代工龍頭台積電（2330）25日股價表現轉強，開盤以1,060元開出，盤中最高來到1,065元，順利完成填息。自6月...

台積電衝上1065元 歷經10個交易日填息達陣

台積電（2330）24日獲外資擴大買超逾1.1萬張，加上昨夜ADR大漲4.7%，25日股價開高10元、報1060元，並快...

華碩神祕買盤進場 創天價

台股昨（24）日回神飆漲，品牌大廠華碩（2357）最後一盤神祕買盤進場，爆出4,153張巨量，由最後五分鐘撮合前的704...

亞光外資點火 一日填息

光學鏡頭廠亞光（3019）昨（24）日除息，每股配發現金股利4元，除息參考價131元，隨特斯拉（Tesla）無人計程車R...

長華好旺 出貨拚倍增

AI熱潮推升先進封裝需求強勁，帶旺先進封裝相關設備廠營運跟著發燙，長華*（8070）設備代理訂單滿手，能見度直達年底無虞...

緯穎開盤秒填息

緯創旗下伺服器代工廠緯穎（6669）昨（24）日除息交易，每股配發現金股利74元，開盤以2,560元開出，上演開盤秒填息...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。