快訊

立委陳瑩罷免案遭告發偽造連署 北檢約談國民黨中央黨部組發會黨工

美元走弱 台幣升破29.5關卡 最高29.38升幅冠亞幣

平價親民摺疊手機來了！三星被爆Galaxy Z Flip FE亮相7月發表會

台積電每季配息皆順利填息 早盤勁揚至1065元

中央社／ 新竹25日電

晶圓代工廠台積電今天股價走高，早盤達1065元，經過10個交易日順利完成填息。台積電自2019年起改採每季配息以來，24次除息皆順利完成填息。

台積電2024年第4季每股現金股利4.50002042元於6月12日除息，總金額新台幣1166.97億元，將於7月10日發放。

台積電這次除息行情不如預期，當天股價走勢疲弱，以1055元開出，下跌5元，未能如市場期待再度上演「秒填息」戲碼，面臨貼息窘境。

台積電近日股價維持在1000元以上震盪，隨著美股24日收高，道瓊工業指數大漲逾500點，費城半導體指數上揚197.56點，漲幅達3.77%，台積電今天股價走高，早盤達1065元，順利完成填息。

除息 台積電

延伸閱讀

台積電衝上1065元 歷經10個交易日填息達陣

台積電晶圓代工2.0市占 創新高

台積電2奈米協力廠動起來

台積電先進製程大發威 今年拿下手機處理器代工87%份額

相關新聞

等了10天！台積電完成填息 171萬股民壓力稍解

晶圓代工龍頭台積電（2330）25日股價表現轉強，開盤以1,060元開出，盤中最高來到1,065元，順利完成填息。自6月...

台積電衝上1065元 歷經10個交易日填息達陣

台積電（2330）24日獲外資擴大買超逾1.1萬張，加上昨夜ADR大漲4.7%，25日股價開高10元、報1060元，並快...

華碩神祕買盤進場 創天價

台股昨（24）日回神飆漲，品牌大廠華碩（2357）最後一盤神祕買盤進場，爆出4,153張巨量，由最後五分鐘撮合前的704...

亞光外資點火 一日填息

光學鏡頭廠亞光（3019）昨（24）日除息，每股配發現金股利4元，除息參考價131元，隨特斯拉（Tesla）無人計程車R...

長華好旺 出貨拚倍增

AI熱潮推升先進封裝需求強勁，帶旺先進封裝相關設備廠營運跟著發燙，長華*（8070）設備代理訂單滿手，能見度直達年底無虞...

緯穎開盤秒填息

緯創旗下伺服器代工廠緯穎（6669）昨（24）日除息交易，每股配發現金股利74元，開盤以2,560元開出，上演開盤秒填息...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。