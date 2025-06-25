台積電衝上1065元 歷經10個交易日填息達陣

台積電（2330）24日獲外資擴大買超逾1.1萬張，加上昨夜ADR大漲4.7%，25日股價開高10元、報1060元，並快速攀上1065元，漲幅達1.43%，歷經10個交易日填息達陣。台積電股息將在7月10日發放。

台積電去年第4季4.5元現金股利在12日除息，除息首日未如預期出現秒填息，隨後並陷入震盪，24日在外資擴大買超11,175張助拳下，股價上漲30元、收高在1,050元，市值重返27兆元之上、達27.23兆元。今早

據研究機構Counterpoint Research最新的全球半導體晶圓代工相關新聞稿中提到，台積電今年首季全球晶圓代工2.0市占率衝上35%新高，成長優於產業表現。

小摩分析師日前表示，亞洲科技股今年有望再上漲15%至20%，主要由人工智慧（AI）領域強勁動能帶動。台股中的台積電、台達電（2308）都是小摩青睞的首選股票，預料未來12個月應會延續上漲動能。

台積電第1季合併營收8,392.5億元，年增41.6%，季減3.4%；稅後純益3,615.6億元，年增60.3%，季減3.5%，創歷年同期新高；每股盈餘13.95元；換算首季每天開門就賺進40.17億元。展望第2季，預估美元營收介於284~292億美元，平均值季增近約13%；若以新台幣32.5元兌1美元匯率假設，預估毛利率57~59%，營益率47~49%。

台積電董事長暨總裁魏哲家日前在法說會時重申，預計美元營收全年成長近中雙位數（24~26%，約25%）不變，持續超越晶圓代工2.0產業表現，預期AI需求持續強勁，其他市場溫和復甦；魏哲家強調，台積電2024年來的五年複合成長方向也不變；台積電今年第2季營收預期因客戶3奈米強勁需求而復甦，整體晶圓代工2.0將因AI需求持續成長。