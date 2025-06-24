伸興法說會／歐美市場出貨穩定 對整體營運正向穩健成長深具信心

伸興（1558）24日召開法說會，展望今年營運，儘管有美國關稅與匯率升值，以及俄烏、以伊等地緣衝突風險，但因歐美市場縫紉機出貨穩定推進，加上子公司宇隆（2233）業績穩健成長挹注，對整體營運正向穩健成長深具信心。

伸興指出，從目前在手訂單來看，本業家用縫紉機事業，受惠於歐美市場縫紉機出貨穩定推進，尤其在歐洲市場，主要客戶為感恩節與耶誕節銷售旺季，有明顯針對其機械式縫紉機的需求提前舖貨，帶動第2季起家用縫紉機出貨量逐步攀升。

另外，子公司宇隆旗下包括車載及自行車等業績穩健成長挹注，雙雙堆疊伸興集團接下來的營運動能穩健成長。

伸興同時在全球產能布局與區域調配策略的綜效逐步顯現，結合落實產品結構優化、成本費用嚴控、生產效率精進，今年獲利表現有機會呈正向成長的態勢可期。

伸興5月合併營收8.26億元，月增30.9%、年增18.2%，主要受惠於縫紉機本業出貨動能強勁，加上子公司宇隆車載及自行車等業績穩健成長挹注，創今年以來單月營收新高。累計前五月合併營收達35.01億元、年增12.1%。

伸興第1季合併營業毛利5.17億元，稅後純益0.83億元，每股稅後純益1.25元，集團第1季整體獲表現優於預期。

伸興表示，儘管面臨產業鏈關稅波動、全球區域市場與物流調整等多重挑戰，伸興與子公司宇隆仍憑藉「深厚的產品競爭力+模組化彈性製造平台」，強化供應鏈韌性與精實製造優勢，擴大全球市場布局的接單動能。

伸興近年來除不斷開拓與深耕縫紉機核心業務，亦攜手宇隆運用其自行開發的自有品牌TUF ONE行星減速機，積極布局AI驅動的智慧製造與未來交通關鍵應用，正式跨足高階自動化、人形機器人與e-VTOL（電動垂直起降航空器）等領域。