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友達集團搶進綠色運輸

經濟日報／ 記者劉芳妙／台北報導

友達（2409）旗下專精垂直場域顯示解決方案的子公司達擎，與歐洲最大鐵路營運商德國鐵路公司（Deutsche Bahn AG，DB）旗下子公司漢堡城市快捷合作，於2025年國際公共交通聯會（UITP）全球運輸高峰會上，展示採用達擎業界獨家HiRaso顯示技術的全新概念列車。

這是運用膽固醇液晶顯示器獨特的反射式與雙穩態特性，達到顯示資訊零耗能、落實環保節能訴求，不僅滿足乘客溝通和運營效率，更助力德國鐵路的綠色運輸轉型進程，打造智慧永續共存的淨零城市藍圖。

友達表示，此概念列車導入達擎28.5吋HiRaso Panel PC，整合節能顯示器與強大運算能力的工業級嵌入式解決方案，無論是乘客資訊顯示或自行車、行李放置特區之顯示系統應用，都能呈現清晰與動態變換的指引。

顯示器 友達 乘客

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