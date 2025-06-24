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台灣大旗下虛擬幣交易所 人氣旺

經濟日報／ 記者黃晶琳／台北報導

虛擬幣交易人氣旺，台灣大（3045）旗下富昇數位成立「台灣大虛擬資產交易所（TWEX）」，富邦集團暨台灣大董事長蔡明忠是首位客戶。台灣大Web3事業副總暨富昇數位總經理韓昆舉觀察，虛擬資產交易熱絡，更吸引一位70多歲女性中小企業主，至今已購買超過「千萬元」的比特幣

目前台灣僅約5%人口參與虛擬資產市場，過往的用戶多半偏年輕，五成以上為18至29歲，韓昆舉表示，TWEX擴展青壯年的年齡層開始涉入虛擬資產。

韓昆舉印象深刻的客戶是一位70多歲女性中小企業主，認同TWEX推廣比特幣長期持有的投資理念，至今已購買超過「千萬元」的比特幣。

韓昆舉表示，TWEX在極短時間內吸引超過萬名使用者註冊，會員以30至49歲男性為主，占比近五成；75%的交易占比為1,000元以下小額交易，且有超過八成的交易買進比特幣，顯示初期用戶以長期小額投資與虛擬貨幣交易所體驗為導向。

比特幣 台灣大

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