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華碩神祕買盤進場 創天價

經濟日報／ 記者林薏茹／台北報導

台股昨（24）日回神飆漲，品牌大廠華碩（2357）最後一盤神祕買盤進場，爆出4,153張巨量，由最後五分鐘撮合前的704元急拉漲停價745元作收，相當於湧入高達30.93億元買盤，收盤價創1998年4月以來新高價。

華碩明（26）日將除息交易，每股配發現金股利34元，昨日神祕買盤大單進場，引發市場高度關注。

華碩昨天早盤股價在1%上下游走，午盤一度回測平盤價678元，尾盤大單敲進急拉，衝上漲停價745元鎖死，收盤仍有3,398張以漲停價委買掛單買不到。

基本面方面，華碩受惠PC以及伺服器業務動能同步強勁，5月合併營收632.2億元，為歷年最強5月、單月營收次高，月增12.4%，年增超過四成。展望後市，華碩先前指出，估本季PC業務營收季增25%至30%，零組件及伺服器業務季增10%。

華碩 營收

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