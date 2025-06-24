聽新聞
0:00 / 0:00
亞光外資點火 一日填息
光學鏡頭廠亞光（3019）昨（24）日除息，每股配發現金股利4元，除息參考價131元，隨特斯拉（Tesla）無人計程車Robotaxi正式上路，相關供應鏈催油前進，外資法人資金點火，亞光股價開高走高，終場大漲8.02%，收141.5元，上漲10.5元，順利填息，成光學族群人氣指標。
法人點名亞光為特斯拉供應鏈之一，亞光的車載鏡頭也擴及日本、歐洲等客戶，亞光董事長賴以仁日前表示，今年車載鏡頭出貨表現持平去年。去年出貨量約1,099萬顆，法人看好Robotaxi上路，若定價便宜，可能帶動亞光業績表現。
亞光今年5月營收22.57億元，月增8.8%，年增19%，為歷史次高，受惠數位相機出貨成長帶動。累計今年前五月營收97.4億元，年增25%。外資昨日買超3,033張，終結連八賣，自營商連三買，三大法人單日買超3,098張。
針對今年展望，亞光董事長賴以仁日前表示，儘管關稅因素干擾，依訂單能見度來看，在數位相機、測距儀、瞄準器、無人機及運動相機拉貨下，第3季營運將向上，但第4季還看不清楚。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言