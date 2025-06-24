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亞光外資點火 一日填息

經濟日報／ 記者劉芳妙／台北報導

光學鏡頭廠亞光（3019）昨（24）日除息，每股配發現金股利4元，除息參考價131元，隨特斯拉（Tesla）無人計程車Robotaxi正式上路，相關供應鏈催油前進，外資法人資金點火，亞光股價開高走高，終場大漲8.02%，收141.5元，上漲10.5元，順利填息，成光學族群人氣指標。

法人點名亞光為特斯拉供應鏈之一，亞光的車載鏡頭也擴及日本、歐洲等客戶，亞光董事長賴以仁日前表示，今年車載鏡頭出貨表現持平去年。去年出貨量約1,099萬顆，法人看好Robotaxi上路，若定價便宜，可能帶動亞光業績表現。

亞光今年5月營收22.57億元，月增8.8%，年增19%，為歷史次高，受惠數位相機出貨成長帶動。累計今年前五月營收97.4億元，年增25%。外資昨日買超3,033張，終結連八賣，自營商連三買，三大法人單日買超3,098張。

針對今年展望，亞光董事長賴以仁日前表示，儘管關稅因素干擾，依訂單能見度來看，在數位相機、測距儀、瞄準器、無人機及運動相機拉貨下，第3季營運將向上，但第4季還看不清楚。

數位相機 亞光

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