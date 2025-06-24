桌機版RTX 5050新顯卡將開賣 微星、技嘉、華擎添動能

外電報導，搭載輝達（NVIDIA）最新GeForce RTX 5050顯卡的筆電昨（24）日開賣，桌機版RTX 5050顯卡將於7月1日起販售。隨著輝達擴大出貨新一代中階RTX 5050系列顯卡，法人看好將助攻微星（2377）、技嘉、華碩與華擎等板卡後市。

微星董事長徐祥看好輝達新顯卡帶來的效益，將推升微星下半年業績優於上半年。

徐祥分析，新一代顯卡、桌機、筆電等新產品推出，新品滲透需要三到六個月的轉換期，預期微星9月以後整體產品線將以新產品為主，進一步推升電競業務持續成長。

因應關稅議題，徐祥透露，微星板卡部分以桃園廠為主要生產基地，目前有八條SMT產線；其他產品線在越南、泰國有合作廠商支應。伺服器方面，目前以台灣廠出貨為主，未來美國廠自製比率可達約六成，剩餘部分將由配合廠商外包。

技嘉董事長葉培城認為，全球景氣面臨挑戰，但AI伺服器、主機板與顯卡等是高單價、高附加價值產品，仍將挹注成長動能，加上美國新廠的AI伺服器組裝線將在下半年導入，有望進一步強化區域供應鏈韌性，降低貿易戰的衝擊，還可以搶占雲端服務供應商（CSP）與企業客戶訂單。