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力特第3季營運 有望回神

經濟日報／ 記者劉芳妙／台北報導

偏光片廠力特（3051）受惠接獲中國大陸新能源車訂單，法人預期，第3季營運有望回溫，為旺季營運添新動能。

力特昨（24）日召開股東會，通過去年度盈餘每股配息1.5元等議案。力特董事長趙寄蓉在致股東報告書中指出，力特2023年起調整產品結構，以高貢獻的車載產品為主要獲利來源、VR／AR等利基型產品也持續開發中。

目前力特開發方向以高價值產品為主，包括車載、AR、工控產品，因車載產品競爭日益激烈，因此提升產品力維持競爭優勢將是主要重點。

除了顯示面板用偏光板外，車內其他用途如HUD用蓋板開發，以及防窺顯示用的偏光板與膜材等，也是開發重點。視角補償膜開發方面，則與各供應商合作，希望補償膜來源多樣化，避免依靠單一供應商。

VR／AR方面，目前需求大多以AR為主，主要重點在微型加工，所需技術在裁切方面，評估及導入裁切用的刀具及雷射裁切；貼合方面，評估膜材貼合玻璃及玻璃貼合玻璃的貼合設備。

股東會 力特 AR

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