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AI基建引爆BBU需求 順達暴衝、AES-KY重返千金

經濟日報／ 記者李慧蘭／台北即時報導

隨著輝達晶片功率不斷提高，AI伺服器所需的電源供應與備援電力日益重要，預期新建資料中心將擴大採用BBU，24日BBU族群隨著大盤強彈逾400點之勢，由順達（3211）爆量觸漲停、AES-KY（6781）重返千金帶隊，包括台達電（2308）、系統電（5309）、光寶科（2301）、泰碩（3338）、興能高（6558）、新盛力（4931）、加百裕（3323）等皆聯袂揚升，成為多頭主力部隊之一。

DIGITIMES分析師年初即預估，假設BBU市場滲透率達50%，2025年全球BBU市場規模將達到3.7億美元，成為市場大規模導入BBU的關鍵元年。而推動BBU市場成長的主要動力來自輝達推出的GB200與GB300 GPU伺服器，這些高功率晶片使得伺服器對備援電力的依賴大幅增加。

隨著AI伺服器需求持續爆發，BBU產品將成為資料中心電力保障的標配，可望帶動相關廠商營運成長與市場規模持續擴大。包含新普（6121）集團旗下股王AES-KY、順達、新盛力等皆看好BBU成長性，預期今年對業績貢獻將超過去年。而台達電與光寶科作為供應鏈中的關鍵整合者，也將受惠於BBU市場的快速擴張。

順達2024年營收雖下滑26.1%，但受惠業外收益豐厚，獲利強勁，每股純益達17.59元，股東會通過配發每股現金股利12.5元。公司看好伺服器BBU為今年主要成長動能，並與台達電等電源大廠合作拓展相關業務，預期今年營運將逐季成長，下半年表現優於上半年。

AES-KY受惠亞馬遜通用伺服器及ASIC伺服器需求強勁，帶動BBU出貨持續放量，加上輕型電動載具（LEV）市場回溫，5月營收達13.24億元，月增1.3%、年增86.2%，創近32個月新高。法人指出，雖然輝達GB200與GB300將BBU定位為選配，但AES-KY作為合格供應商，將中長期受惠AI伺服器功率密度提升，推動BBU容量密度及產品單價同步上升。下半年將新增5G電信及工業儲能客戶，預計2025年BBU營收將大幅成長70%以上，營收比重超過60%，展望樂觀。

台達電 伺服器

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