聯電除息日法人對作激烈 本土資金撐盤股價回穩

晶圓代工廠聯電（2303）24日進行除息，每股配發現金股利2.85元，現金總額達357.87億元，預計7月16日發放。雖然大盤早盤強勢大漲逾460點，但聯電股價表現相對疲弱，開盤即失守除息參考價，盤中更一度下挫至42.5元，短暫陷入貼息窘境。所幸隨後買盤逐步湧現，股價於午盤前由黑翻紅，展現回補力道，朝填息邁進。

聯電今日除息參考價約為44.15元，早盤開低顯示市場對除息行情仍抱觀望態度，加上部分短線資金選擇獲利了結，使股價一度走低。不過，在高殖利率題材加持下，盤中資金回流，激勵聯電股價逐步回升，午盤時一度翻紅，成為填息觀察股之一。

法人籌碼顯示三大法人立場不一。外資23日續站賣方，單日賣超7,331張，已連四日調節部位；本土資金則明顯偏多，投信與自營商分別買超13,204張與11,785張，合計近2.5萬張，形成土洋對作態勢明顯。

基本面方面，聯電5月合併營收為194.8億元，月減4.7%、年減0.1%；但前五個月累計營收達977.9億元，年增4.17%，續創同期歷史次高。