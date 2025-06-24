閉門法說會說了什麼？鴻海上漲挑戰半年線、廣宇漲停

鴻海（2317）集團23日起將連辦3天企業主題座談會（閉門法說會），由鴻海、廣宇（2328）、乙盛-KY（5243）打頭陣，根據與會法人轉述，鴻海釋出AI伺服器訂單等樂觀訊息，廣宇則分享人型機器人策略；鴻海集團股24日表現搶眼，鴻海開高走高挑戰半年線，廣宇更是衝上漲停鎖死，排隊買單超過7,200張。

鴻海早盤以158元開高後一度衝達162元，盤中漲幅逾2%；廣宇以41.7元開高後快速衝上漲停43.7元鎖死，漲停及市價買單超過7,200張，集團股也是上漲表態，正達（3149）大漲逾9%，陽程（3498）漲幅逾5%，京鼎（3413）、榮創（3437）、鴻準（2354）、建漢（3062）等也同步上漲。

鴻海集團包括鴻海、廣宇、乙盛-KY、鴻華先進、京鼎、鴻騰精密（FIT）等六家企業從23日起到25日連辦三天企業主題座談會，首先登場的是鴻海、廣宇、乙盛-KY；鴻海由發言人巫俊毅主講，根據與會法人轉述巫俊毅的談話，AI伺服器訂單將直達2027年。

在AI伺服器部分，鴻海的客戶除了雲端服務供應商（CSP）、品牌伺服器之外，現在又增加幾個很大的AI計畫，預估將斥資數千億美元，目前有一、兩個計畫相關投資額由原估計的1,000億美元，調高到3,000億到5,000億美元。

法人轉述說，巫俊毅直言，「國外數千億美元的大型AI專案，鴻海一定在裡面」，且明確指出，「目前AI訂單已經不是問題，產能才是問題」。

廣宇則是分享人型機器人策略，廣宇表示，將跨入機器人領域，將在第4季併購相關公司，切入機器人線束；另外，受惠消費性電子與網通產品的需求回升，加上獲得區塊鏈新客戶訂單，預期第2季營運將優於第1季，第3季也將優於第2季，不過，第4季還要觀察。

廣宇指出，預定第4季收購一家歐洲公司，主要是從事機器人電機馬達的公司，收購完成後，廣宇將切入機器人的線束產品，但實際上業績發酵恐怕要等到2028年。