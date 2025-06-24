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波若威秒填息領軍 這幾檔矽光子飆漲停

經濟日報／ 記者楊伶雯／台北即時報導

波若威（3163）每股配發3元現金股利，24日除息秀搶眼，一開盤秒填息，領軍矽光子族群的表現，上詮（3363）一度亮燈漲停，盤中漲幅逾7%，創威（6530）及環宇-KY（4991）則是衝上漲停鎖死，IET-KY（4971）、前鼎（4908）、全新（2455）、聯亞（3081）、台星科（3265）等則是大漲逾半根停板。

波若威加速切入AI與資料中心應用市場，旗下應用於AI與高效能資料中心（DC）伺服器平台的800G／1.6T光纖套件產品，主打高速光收發器解決方案，預計下半年放量出貨，鎖定北美客戶。

隨著輝達（NVIDIA）宣布打造全球最強AI超級電腦「Doudna」，預計2026年啟用，Doudna將採用今年輝達GTC大會甫發表的全新矽光子網路交換器Quantum-X800 InfiniBand共同封裝光學（CPO）網路交換器平台，波若威、上詮為供應鏈要角，法人看好後續大單可期，將成為輝達超級電腦大商機的隱藏版贏家。

波若威每股配發3元現金股利，24日除息，除息參考價175元，早盤以178.5元開出，一開盤就填息，盤中一度拉升至189元，除息表現強勢，帶領矽光子股強漲；上詮以275元開出後一度衝達漲停289元，盤中漲幅逾7%。

創威及環宇-KY則是衝上漲停鎖死，IET-KY盤中漲幅逾9%、前鼎盤中漲幅逾6%、全新盤中漲幅逾8%、聯亞盤中漲幅逾5%、台星科盤中漲幅逾5%。

除息 波若威

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