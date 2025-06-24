千金股好熱鬧！緯穎74元股息秒填 AES 衝上第18千金

台股24日大漲，除息股的表現略有不同，不過，千金股卻是熱鬧非凡，緯穎（6669）每股配發74元現金股利，一開盤就以2,560元開出，秒填息，另外，AES-KY（6781）開高走高衝上千元，躋身第18千金，盤中漲幅逾6%。

緯穎24日除息，每股配發74元現金股利，合計將發放股息137.52億元，早盤以2,560元開出，一開盤就完成填息，除息秀表現亮眼；千金股也是上漲居多，且再添新兵，AES-KY以962元開高後一度衝達1,040元，盤中漲幅逾6%， 台股18千金再現。

緯穎5月營收711.3億元，月增11.4%，年增187.2%，表現優於原先的預期，累計今年前5月營收3,055.91億元，年增162%；法人看好在AI伺服器與一般伺服器的帶動下，緯穎未來數個月的營收將可望持續成長。

美系外資發布「人工智慧（AI）供應鏈」報告，雖然認為今年AI特殊應用IC（ASIC）成長力道仍不理想，但是供應鏈的成長潛力高，看好智邦（2345）、緯穎、川湖（2059）、台積電（2330）、世芯-KY（3661）、聯發科（2454）、京元電子（2449）、信驊（5274）、日月光投控（3711）等9檔台股，都給予「優於大盤」評等。

美系外資重申看好的台系供應鏈下游硬體廠商包括智邦（ASIC模組）、緯穎（預估Trainium2將占緯穎今年總營收的30-35%）、及川湖（滑軌的最主要供應商）等3檔個股。