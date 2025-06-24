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三分鐘爆逾4萬張大量 聯電殖利率逾6%仍陷貼息

經濟日報／ 記者李慧蘭／台北即時報導

6月24日為聯電（2303）除息首日，除息參考44.15元。儘管23日土洋資金對作，本土多頭勝出，三大法人合計買超達1萬7,658張，股價仍以47元作收，下跌1.36%。昨夜美國存託憑證（ADR）逆勢下跌0.73%，今早盤股價開低至42.5元，跌幅約2%，且開盤約3分鐘內成交量即突破4萬張。

聯電為全球第三大純晶圓代工廠，2024年收入占比為5%。聯電也是全球OLED顯示器驅動晶片（DDI）製造的領導者，在28奈米製程生產的小面板DDI市占率較高。此外，聯電在十二吋射頻絕緣上覆矽（RF-SOI）領域也處於領先地位。該公司目前正向更具成本效益的22奈米製程轉型。

日前，國際信用評等機構惠譽將聯電的長期外幣及本幣發行人違約評等及國家長期評等展望，從「正面」調整為「穩定」，並確認聯電的發行人違約評等為「BBB+」，國家長期評等為「AA-(twn)」。

惠譽指出，此次調整反映出多項不利因素可能影響聯電的營運表現，包括：非人工智慧相關應用需求回溫不及預期、8吋晶圓產能利用率短期提升面臨挑戰、美國關稅政策不確定性加劇，以及匯率波動趨於不利。這些因素可能拖慢聯電獲利能力及現金流的改善進度。

聯電2025年前五月合併營收達977.94億元，年增4.17%，續創同期次高紀錄。展望未來，聯電預期本季各產品應用領域將溫和回升，並將持續聚焦關鍵技術專案的執行，強化競爭優勢。

聯電 晶圓代工廠

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