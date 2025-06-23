寶綠特三大事業動能強

寶綠特-KY（6887）昨（23）日舉行股東會，展望2025年，在全球永續發展浪潮與各國政策推動下，再生塑膠產業將迎來顯著成長，寶綠特三大事業體挾其技術與市場優勢，營運成長動能看俏。特別是印度市場「瓶到瓶」設備的強勁需求，以及中國大陸食品級再生塑膠的開放，將為寶綠特帶來顯著商機。

寶綠特董事長歐晢文表示，在化纖事業方面，持續優化產品組合，著重高毛利產品如阻燃纖維的銷售及色絲推廣。面對激烈競爭，寶綠特將深耕技術，定位為服務性纖維製造商，並透過拓展海外市場、調整產線、整合供應鏈與強化庫存，全面提升獲利。歐晢文指出，研發部門已開發彩色複合、再生低融等特色產品，這些創新將成公司未來新成長動能。

針對設備工程事業，歐晢文強調，將重點布局全球兩大人口經濟體。印度因強制一次性塑膠包裝內含再生塑料的新規上路，成為PET瓶到瓶設備最具潛力的市場之一，寶綠特將發揮在印度超過80%高市占率優勢，持續深度開發。