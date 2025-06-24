第2季以來美國高額對等關稅、匯率波動等衝擊，對台灣企業產生衝擊。據臺灣證券交易所彙整，上市櫃公司因應新局勢，主要是以供應鏈重組、財務結構優化、及市場版圖多元化等三大具體策略因應外部挑戰。

證交所5月下旬前進台北電腦展，舉辦「台灣智慧科技島主題式業績展望會－COMPUTEX 群雄競起 證交所精選 25」，邀請25家與台灣智慧科技島、智慧運算與機器人、次世代科技、永續願景等四大主題相關的上市櫃公司，向海內外機構投資人說明財務與營運前景。

根據證交所昨（23）日官網網頁顯示，因應當前全球經貿局勢，特別是美中關稅政策變動與匯率波動對台灣企業潛在衝擊，成為當時業績展會時，投資人高度關注焦點。

證交所表示，參與企業普遍展現出積極且前瞻性的應對思維，針對外部挑戰已制定具體策略，包括供應鏈重組、財務結構優化及市場版圖多元化等，以提升營運韌性與整體競爭力，對未來營運維持審慎樂觀態度。另就匯率層面議題來說，證交所整理當時企業回應指出，台灣出口導向的科技製造產業貿易帳款多以美元計價，短期內受波動影響相對有限，然而，企業仍須妥善運用金融避險工具，強化財務風險管理機制。

證交所表示，台灣智慧科技島主題式業績展望會，成功開啟科技與資本融合新篇章，彰顯台灣在全球科技產業鏈中的戰略地位，更為資本市場注入嶄新視野。

活動期間吸引近250位國內外機構投資人實體參與，每場線上直播即時觀看人數逾4,000人，累計實體與線上總參與突破10萬人次，凸顯台灣資本市場與科技實力受到投資人的高度關注。

證交所表示，與會者對這次活動的問卷多數佳評，對成效給予肯定；未來，證交所將持續推動相關活動，積極提升台灣資本市場國際能見度。