申報ESG指標 自動帶入模板

全體上市櫃公司自今年起皆須編製永續報告書。臺灣證券交易所為減輕企業編製負擔，已於ESG數位平台推出「輔助產製永續報告書功能」，將企業每年6月底前申報的ESG指標自動帶入報告書模板，產製永續報告書底稿。

證交所表示，ESG數位平台的「輔助產製永續報告書功能」是透過企業申報的永續指標，並參考GRI準則內容、底稿、參考範例及實務揭露情形，建立參考框架，撰寫企業自身永續資訊，產製出永續報告書底稿。

平台中，不僅在各章節內容提供填寫底稿，讓使用者了解較佳揭露方式外，亦提供各項編製永續報告書必備的撰寫資源如「GRI準則」、「永續報告書重大主題編製指引」及「永續報告書重大主題揭露範例」等，以協助企業提升法遵效率及減少作業成本，為ESG資訊數位化再邁出重要的一步。

證交所為確保企業能如期順利接軌IFRS永續揭露準則，已發布「IFRS準則導入計畫參考範例」，並訂定該計畫的執行進度表，以協助企業建立自身導入計畫。

展望未來，證交所將持續配合金管會政策，以ESG數位平台的永續指標納入政府資料開放平台「高應用價值主題資料集」，透過數位平台系統串接達成每日同步更新，提供使用者以API串接與CSV大量資料下載，提升我國ESG資料相關應用價值。