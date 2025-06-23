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美國總統川普宣布 以色列與伊朗同意六小時後停火

期貨商論壇／原油期 偏多操作

經濟日報／ 記者周克威整理
原油生產示意圖。 圖／AI生成
原油生產示意圖。 圖／AI生成

台灣時間6月13日早晨，以色列伊朗超過100處目標發動空襲，目標包含納坦茲核設施、核科學實驗室、鈾濃縮設施工廠等，以色列強調此為預防性軍事行動，意在削弱伊朗核武器威脅，以保護國家生存，帶動國際油價上漲。

後續伊朗雖出動百餘架無人機進行報復反擊，但皆為以色列對空防禦系統攔截，然而6月21日美國對伊朗核設施發動進一步空襲，讓伊朗議會迅速通過封鎖原油運輸要道荷莫茲海峽議案，目前最終決定權已交至伊朗最高領袖哈米尼手上。

由於全球約有二成左右的石油、天然氣運輸皆須通過荷姆茲海峽，如運輸受阻，將顯著阻礙全球能源供應，屆時原油、天然氣能源價格可能將出現大幅上漲。在此預期下，台灣期交所布蘭特原油期貨自6月13日至23日，已累積13.5%漲幅，如封鎖行動實施，漲勢或將延續，影響全球下半年通膨回升。

後續觀察重點為以色列、美國空襲範圍是否涵蓋伊朗原油供應措施。由於封閉荷莫茲海峽，也將使伊朗自身原油出口斷鏈，如伊朗原油內部運輸遭破壞，則伊朗將再無後顧之憂實行封鎖。原油供應斷鏈風險所帶來偏多行情或將延續，如想參與此行情，可參考台灣期交所布蘭特原油期貨，交易此期貨所需之原始保證金為60,000元。（統一期貨提供）

期貨交易必有風險，本專區資訊僅供參考，並不構成邀約、招攬或其他任何建議與推薦，請讀者審慎為之。）

期貨交易 伊朗 以色列

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